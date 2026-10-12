Weißer Ring – Häusliche Gewalt

Häusliche Gewalt ist kein Randproblem! Sie passiert mitten unter uns.

Der Kinofilm FASSADEN zeigt, was sonst verborgen bleibt:

Angst, Isolation, der lange Weg zurück ins eigene Leben.

Die Zahlen sind eindeutig, das Leid kaum auszuhalten. Was Frauen in toxischen Beziehungen erleben, welche Auswirkungen die Gewalt auf ihr Leben hat und wie sie einen Ausweg und Hilfe finden, dies macht der Dokumentarfilm sichtbar. Eine Frau bricht aus einer Gewaltbeziehung aus und stößt dabei auf ein System, das sie ignoriert.