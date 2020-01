«Weißt Du was? Dann tanze jetzt!», sagt die Ameise zur Grille, die sie in ihrer Not um ein Krümlein Brot anfleht. Und also tanzt die kleine Grille. Vielleicht, dass sie mit ihrem Tanz das Herz der Ameise erweichen kann? Sie tanzt auf einem Bein, sie tanzt auf ihren Händen, sie tanzt auf dem Kopf, sie tanzt um ihr Leben, sie tanzt mit dem Tod. Sie tanzt den Tanz aller Kreaturen. Den Tanz um die Existenz.

Die Ausnahmekünstlerin Ilka Schönbein ist Geschöpf und Schöpferin zugleich. Begleitet von ihren fantastischen Live-Musikerinnen Alexandra Lupidi und Suska Kanzler wagt sie sich an den äußersten Rand des Lebens.

Durch Mut, Meisterschaft, spielerischen Witz und ungeheure Intensität ihres Spiels wird wird dieser Abend zum unvergesslichen Erlebnis – über die Essenz unserer Existenz hinaus.

Inszenierung, Spiel, Figuren: Ilka Schönbein ::: Musik: Alexandra Lupidi, Suska Kanzler ::: Komposition: Alexandra Lupidi ::: Lichtdesign, Beleuchtung: Anja Schimanski ::: Bühnenbild: Suska Kanzler ::: Regieassistenz: Anja Schimanski, Britta Arste :::