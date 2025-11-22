Weißwurst-Frühstück

Gemeinsam in fröhlicher Runde das Wochenende einläuten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Erlöse gehen als Spende an gemeinnützige Einrichtungen.
Info
BürgerLädle Igersheim Möhlerplatz 6, 97999 Igersheim
Essen & Trinken
bis
BürgerLädle Igersheim Möhlerplatz 6, 97999 Igersheim
Gemeinsam in fröhlicher Runde das Wochenende einläuten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Erlöse gehen als Spende an gemeinnützige Einrichtungen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH