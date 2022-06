Weißwurstfrühstück mit Big Band On Cue!

Die Big Band On Cue! wurde 2008 von Musikern ins Leben gerufen, die auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit in früheren Big Bands zurückblicken können. Die Band, die vorher von Paavo Lanki, Lukas Pfeil und Oliver Wendt erfolgreich gecoacht wurde, wird seit Sommer 2021von Bernhardt Klein geleitet. Seine musikalische Karriere als Trompeter, Dirigent und Instrumentallehrer, aktiv zuletzt bei der „Louisiana Funky Butts Brass Band“, führte ihn schließlich wieder zurück nach Tübingen zu seinen Wurzeln. Die Besetzung von On Cue! besteht aus 5 Saxophonen, 4 Trompeten, 4 Posaunen und einer Rhythm Section mit Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ergänzt wird die Band durch die in Big-Band-Kreisen bestens bekannte phantastische Sängerin Ulrike Kern.

Die lange musikalische Erfahrung und die unbändige Spielfreude schlägt sich in einem attraktiven und breit gefächerten Programm nieder, das Musikgenres wie Swing, Balladen, Groove Jazz, Latin, Jazz Rock/Fusion und Funk enthält. So werden Stücke großer Meister wie Count Basie und Neal Hefti, moderne Arrangements von Blood, Sweat & Tears, Jeff Lorber und Al Jarreau und auch Kompositionen von Lukas Pfeil, die immer wieder mit gekonnten Soli der Musiker garniert werden, gespielt.

Beginn: 10:00 Uhr