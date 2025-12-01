Wei(h)nachtliches Vorglühen vor den Festtagen

Weingut Benz Beckstein Im Walterstal 1, 97922 Lauda-Königshofen

Vor den Festtagen lädt die Winzerfamilie Benz aus Beckstein zum weihnachtlichen Vorglühen auf das Weingut ein.

Am 21./ 22. Dezember (Sonntag und Montag) erstrahlt der Gutshof in weihnachtlichem Glanz und bietet allerlei Kulinarisches. Herzhafte und süsse Speisen aus der Winzerküche runden den hauseigenen Glühwein- und Punschgenuss ab. Marktstände mit allerlei Selbstgemachtem bieten Geschenkideen zum Heiligabend. Die Vinothek ist an beiden Tagen geöffnet und hält einige schöne Weingeschenke bereit. Das Vorglühen findet an beiden Tagen von 15 bis 22 Uhr im Walterstal 1, 97922 Lauda-Königshöfen statt. Ausreichend Parkplätze sind vorhanden.

www.weingut-benz.de

Freizeit & Erholung
