Zum 18. Mal veranstalten die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt e.V. und der Förderverein Sinsheimer Weihnachtsmarkt e.V. ihren traditionellen Weihnachtsflohmarkt in der Elsenzhalle Sinsheim. Am Samstag, dem 30.11.19, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 01.12.19, von 11 bis 17 Uhr können Besucher nach Herzenslust stöbern und einkaufen