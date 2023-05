Weindorf Neckarsulm

Verkaufsoffener Sonntag von 13-18 Uhr.

Mit erlesenen Weinen, Edelbränden, Sekt und Cocktails bewirten die Neckarsulmer Wengerter ihre Gäste auf dem Weindorf. Für eine große Auswahl an edlen Tropfen sorgen die Weingüter Bauer, Berthold und Holzapfel, das Weingut am Wilfensee und das Weinforum Neckarsulm. Passende Speisen werden vom Restaurant “Stadtgespräch Neckarsulm“ und der Bäckerei Härdtner angeboten. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 19 Uhr mit Oberbürgermeister Steffen Hertwig und der Württemberger Weinprinzessin Carolin Golter statt. Die Musikkapelle Biberach begleitet den Eröffnungsabend. Singer Songwriter Philipp Lumpp tritt von 17-19 Uhr auf der Marktplatzbühne auf. Am Abend folgt ein Auftritt der Band "die 4 lustigen 5". Beim verkaufsoffener Sonntag von 13-18 Uhr laden die Geschäfte der Innenstadt zum Bummeln ein. Kinder dürfen sich am Sonntag ab 11 Uhr auf ein Spiel- und Bastelmobil sowie Kinderschminken freuen. Um 13 Uhr findet eine Modenschau der Geschäften Mode Eli's, kleidsam und Wunderschön auf dem Marktplatz statt. Von 12-14 Uhr tritt die Band "Dreams Instead" auf. Den Abschluss am Sonntagabend bildet die Musikkapelle Obereisesheim.