Weiberabend ….. auch für Kerle

Lieder und Geschichten über Frauen und Männer, die den alltäglichen Kampf der Geschlechter und ihre Eigenheiten mit zwinkerndem Auge betrachten, am 24. November im Jeunesses Keller in Weikersheim

Verdienen Frauen wirklich weniger als Männer? Oder ist es nicht viel mehr so, dass sie nur weniger bezahlt bekommen? Auf jeden Fall verdienen sie einen Abend, an dem die Geschlechterrolle humoristisch beleuchtet wird. Aber was wären wir Frauen ohne Männer? Deshalb bekommen die Herren der Schöpfung natürlich auch ihr Fett ab, wenn Isolde Neef und Franziska Hammel Lieder von Reinhard Mey, Christiane Weber, Bodo Wartke oder den Missfits erklingen lassen.

Zwischendurch kann man (oder Frau) sich zurücklehnen und die frei erzählten Geschichten der Erzählkünstlerin Jutta Gromes geniessen, die diese nur durch die Mittel von Stimme, Gestik und Mimik zum Leben erweckt. Hier wird nicht vorgelesen, es wird nicht Theater gespielt, es wird erzählt!