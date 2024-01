Weiberfasching mit Chicolores

Getreu ihrem Motto „Move it“ spielen dieses Jahr Chicolores. Mit ihrem Mix aus 90s Dancefloor von Dr. Alban, Snap!, La Bouche und 2 Unlimited.

House von Daft Punk, Faithless, Phats & Small und Moloko. Reggae von Seeed, The Police, Sean Paul und Bob Marley. Hip Hop von den Fantastischen Vier, Black Eyed Peas, Jan Delay und Deichkind. Discohymnen von Jamiroquai, Fatboy Slim, Justin Timberlake bis hin zu Gloria Estefan hauen sie die Löcher wieder aus dem Käse. Also ab ins Kostüm und los geht er. Der Kult-Weiberfasching in den Kammerspielen.

In der zweiten Area, der Kammerkneipe, gibt’s auch dieses Jahr wieder tanzbare Partymusik mit DJ Peter Hahn.