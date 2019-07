Weibertreu-Herbst in Weinsberg

Zum 48. Mal findet das traditionell größte Fest der Stadt unterhalb der romantischen Burgruine Weibertreu im Festzelt statt. Viele tausend Besucher werden über vier Festtage zu einem bunten Musikprogramm, regionalen Weinen und kulinarischen Leckerbissen erwartet.

Jedes Jahr wieder etwas Besonderes ist der historische Festeinzug zur Eröffnung mit dem Arbeitskreis der Weingärtner und dem Theaterverein Weinsberg am Freitagabend.Erstmals werden hauptsächlich Schülerinnen und Schüler des Justinus-Kerner-Gymnasiums unter der Leitung von Petra Vollmer die Treu-Weiber-Gruppe darstellen und den Theaterverein unterstützen. Zusammen mit der Württembergischen Weinprinzessin Franziska Fischer wird Bürgermeister Stefan Thoma das Fest eröffnen. Anschließend kann mit dem Musikverein Ellhofen gefeiert werden.

Unter dem Motto „Trachtenparty“ kommt am Samstagabend die „Hessentaler Partyband“ins Festzelt, die sich auch auf dem Cannstatter Wasen und dem Oktoberfest einen Namen gemacht hat.

Am verkaufsoffenen Sonntag lässt es sich angenehm durch die für den Verkehr gesperrte Hauptstraße mit Marktständen und Aktionen bummeln. Zum zweiten Mal findet auf der Hauptstraße auch ein Kinderflohmarkt statt. Kinder und Jugendliche können ohne Anmeldung ihre Decke oder ihren Tisch auf der Hauptstraße aufstellen und ab 13 Uhr Ihre Bücher, CDs, Spielsachen oder Ähnliches verkaufen.

Für die kleinen Besucher gibt es den Vergnügungspark am Grasigen Hagmit Kinderkarussell und Boxauto. Im Festzelt wird nach einem ökumenischen Gottesdienst die Stadtkapelle Musikverein Weinsberg für beste Unterhaltung sorgen. Tanzaufführungen des Weinsberger Ballettstudios und der TG „Dance Kids“ sind immer ein besonderes Highlight am Nachmittag.Auch kostenfreie Burg- und Stadtführungen werden angeboten. Am frühen Abend spielt der Musikverein Eintracht Lehrensteinsfeldim Festzelt.

Da es im letzten Jahr bei den Besuchern so gut ankam, findet am Montagmittag erneut ein „Musikalischer Mittagstreff 55+“ unter der Leitung von Siegrun Stäbler und Hildegard Czirmer im Festzelt statt.

Am Montagnachmittag wird ein bunter Kinderspaßnachmittag im Festzelt organisiert. Neben Kinderschminken und Malen wird „Hexe Smilla“ eine Kinder-Mitmach-Zaubershow zeigen. Wer möchte, kann am Gewinnspiel um die heimische Tierwelt der AWO Weinsberg Talteilnehmen. Im Vergnügungspark werden für alle Kinder die Preise reduziert.

Den Abschluss macht am Montagabend die Band „Gonzo`sfriends“.