Wer nicht kommt, verpasst was.

Kann es für „Frau“ einen Grund geben, nicht zur Weiberzeche zu gehen? Wer Geselligkeit und Fröhlichkeit liebt, ist dort jedenfalls richtig. Auch dieses Jahr möchten wir den historischen Brauch pflegen und laden die örtlichen Frauen jeden Alters zur Weiberzeche ein.

Die Frauen dürfen feiern und werden vom Schultes und seinem Männerteam bekocht und bedient. Das Weiberzechenteam hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die ein oder andere Überraschung gehört natürlich dazu. Die Band Sie&Wir wird für gute Stimmung und tolle Tanzmusik sorgen.

Das Weiberzechenteam lädt alle Frauen ganz herzlich zum Besuch dieses Abends ein, genießen Sie ein paar ausgelassene fröhliche Stunden.