Am 05. Mai 2022 lädt das Forum Frauennetzwerke Region Stuttgart am 05. Mai 2022 ab 18:00 Uhr unter dem Leitgedanken „Weiblich – nachhaltig – erfolgreich“ zum Frühlingsempfang in die BW Bank Stuttgart am Kleinen Schlossplatz.

Dabei diskutieren vier Expertinnen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung das Thema Nachhaltigkeit unter den zentralen Aspekten Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Eingeladen hierzu sind Rita Ehses (Novatec Consulting GmbH), Alicia Lindner (Börlind GmbH), Daniela Röcker (Kultur-Komplizen) und Prof. Dr. Nicole Pfoser (Hochschule für Wissenschaft und Forschung Nürtingen), die Moderation der Podiumsdiskussion obliegt Brigitte Ott-Goebel.

Daneben zeichnet das FFRS im Rahmen des Frühlingsempfangs das überzeugendste nachhaltige Unternehmenskonzept in der Region Stuttgart 2022 mit dem Preis der „Nachhaltigen Gründerin“ aus, für den sich Unternehmerinnen über einen Elevator Pitch bewerben konnten. Die drei Konzepte mit den meisten Stimmen werden live auf der Bühne vorgestellt, die Gewinnerin im Anschluss von den anwesenden Gästen gewählt. Die Preisverleihung bildet den krönenden Abschluss des Frühlingsempfangs, nach dessen offiziellen Ende die Möglichkeit zum lockeren Gedankenaustausch und Netzwerken besteht.

Programmübersicht:

18:00 Uhr

Ankommen und Netzwerken

19:00 Uhr

Begrüßung

Claudia Diem, Mitglied des Vorstands BW-Bank

Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Jugend und Bildung der Landeshauptstadt Stuttgart

Constance Ast, Landesverbandsvorsitzende des Verbands deutscher Unternehmerinnen e.V. Landesverband Württemberg

19:10 Uhr

NACHHALTIG GRÜNDEN

Vorstellung der Wahl zur nachhaltigen Gründerin 2022 und Pitch der drei Finalistinnen:

MAGE – Franziska Génevaux

feel finance flow - Nina Leder

Holiroots - Paola Varela Pérez, Thi Bich Duyen Do, Janna Beck

19:25 Uhr

NACHHALTIG LEBEN: WIRTSCHAFTLICH, ÖKOLOGISCH UND SOZIAL

Moderierte Podiumsdiskussion mit

Rita Ehses, Novatec

Alicia Lindner, Börlind

Prof. Dr. Nicole Pfoser, HfWU

Daniela Röcker, Kultur-Komplizen

20:20 Uhr

NACHHALTIG GRÜNDEN

Preisverleihung zur Nachhaltigen Gründerin 2022.

20:30 Uhr

Essen, Feiern, Netzwerken

22:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

(Änderungen vorbehalten)