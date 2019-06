Weidach 4 - Kunst mit Kindern

Im Rahmen der Remstal Gartenschau bilden die Tropfkörper der ehemaligen Kläranlage jeweils einmal im Monat für vier Tage eine fast mystische Kulisse für Installationen, Ausstellungen und Vorführungen.

Dieses lange Wochenende ist den Kindern gewidmet: Am Do findet von 14 bis 17 Uhr ein Workshop „Kunst mit Kindern“ statt, bei dem Masken mit verschiedenen Materialien und Farben auf Holz gestaltet werden; am Fr um 17 Uhr findet eine Vernissage dieser Masken statt. Beim Kindererlebnistag am So ab 15 Uhr geht es rund um „Spiele und Kunst“ und um 18 Uhr liest die Fellbacher Kinderbuch-Autorin Barbara Rose aus der humorvollen Tiergeschichte „Im Wald? In unserem Wald?“. Programm-Ergänzungen und -Änderungen werden kurzfristig bekanntgegeben.