Im Rahmen der Remstal Gartenschau bilden die Tropfkörper der ehemaligen Kläranlage jeweils einmal im Monat für vier Tage eine fast mystische Kulisse für Installationen, Ausstellungen und Vorführungen.

Am Do um 20 Uhr präsentieren Tanja Pidot und David Hauser noch einmal ihr Konzert „Contrapanda“ mit Handpan und Kontrabass; am Fr um 20.30 Uhr zeigt Bücher Lack den Film „Alpendämmerung – Europa ohne Gletscher“ von Thomas Aders und Wolfgang Wanner über das Verschwinden der Gletscher; am Sa spielt das Theater im Polygon wieder über mehrere Stationen „Die Schöpfung“ von Peter Hauser, eine Theatercollage mit Rezitation, Gesang, Performance, Musik. Programm-Ergänzungen und -Änderungen werden kurzfristig bekanntgegeben.