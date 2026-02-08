Das Bad Mergentheimer „Weidenkino“ bietet erstmals dreizehn Tage lang Filmgenuss und Rahmenprogramm unter dem Sternenhimmel. Schauplatz ist wieder die Vorführweide des Wildparks, atmosphärisch über der Kurstadt gelegen.

Für diese jährlich stattfindenden, besonderen Sommernächte lassen sich die Veranstalter wieder einiges einfallen.

Bei Ticketbuchung haben Gäste die Auswahl zwischen Sitzplatz (freie Platzwahl) und Liegewiese (eigene Decke oder Isomatte muss mitgebracht werden, mitgebrachte Sitzgelegenheiten wie Gartenstühle sind nicht zulässig). Der Blick auf die 50 Quadratmeter große Leinwand ist von überall beeindruckend. Für die Gäste werden Erfrischungen und kulinarische Schmankerl aller Art angeboten, darunter Gegrilltes vom Wildpark-Smoker, frisches Kino-Popcorn oder Cocktails vom Jakobshof Lehr. Auch deshalb genießen die Gäste hier traditionell den ganzen Abend in einer schönen Stimmung.

Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr.