Am ersten Adventswochenende laden der Jugendförderverein Handball, sowie der Förderverein TSV Nordheim Handball und der Country und Truckerclub Flying Horse e.V. zu „Weihnacht in der Alten Kelter“ in Nordheim ein. Genießen Sie feine Köstlichkeiten wie Schokofrüchte, gebrannte Mandeln, sowie Rote Würste vom Holzkohlegrill……u.v. m. in der weihnachtlichen Atmosphäre der Alten Kelter. Glühwein und Punsch dürfen natürlich nicht fehlen. Die Stände in und um die Alte Kelter laden zum Genießen, Stöbern und Kaufen ein. Angeboten werden handgefertigte Artikel wie z.B. Hundehalsbänder, bunt verzierte Schnullerketten, Holzfiguren, selbstgemachte Barbiekleider. Kommen Sie doch einfach vorbei und schauen selbst.

Der Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag ab 16 Uhr. Ab 20 Uhr laden wir zur Glühweinparty ein, die von den Line-Dance-Kids eröffnet wird. Genießen Sie köstlich duftenden Glühwein oder Punsch mit Tanzmusik im festlichen Lichterglanz der Alten Kelter.

Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr. Um 17 Uhr erwarten wir den Nikolaus, der kleine Geschenke an die Kinder verteilt. Gerne können Sie im Anschluss daran Erinnerungsbilder mit dem Nikolaus machen. An beiden Tagen gibt es für Kinder ein Kreativangebot und auch der Musikverein verbreitet mit seinen Liedern adventliche Stimmung in der Alten Kelter.

Verbringen Sie mit uns einen schönen ersten Advent - Wir freuen uns auf Sie!