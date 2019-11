Weihnachten auf dem Balkon

Ein fröhliches Weihnachtsfest in Paris. Sechs Schauspieler in zwölf Rollen auf zwei Balkonen in zwei Familien. Der schnelle Wechsel der Charaktere verlangt von den Darstellern artistische Geschwindigkeit – hinter der Bühne und auf der Szene, was bei den Zuschauern für viel Heiterkeit sorgt.

Natürlich gibt es in den beiden Familien – wie in jeder guten Familie – am Heiligabend Probleme: Mit der dominanten Schwiegermutter, der gestressten Hausfrau, dem halbwüchsigen Vetter samt Frettchen, dem in Scheidung lebenden Bruder und dem gutmeinenden Hausherren auf der einen, dem neuen Liebhaber auf der anderen Seite, der schwangeren Ehefrau, dem immer charmanten Tunichtgut, dem alkoholisierten Weihnachtsmann, dem Weihnachtsbraten und mit dem obligatorischen Familienbesuch.

Gilles Dyrek komponiert mit diesem Stück eine sprachliche Sinfonie und glänzt mit witzigen und rasanten Dialogen. In einem hochamüsanten Spektakel mit schnellen Wechseln bekommt der Zuschauer so Einblick in einen Weihnachtsabend der ganz besonderen Art. Und wie in jedem Jahr gibt es nach all der Aufregung doch noch ein Happy End …

Tino Führer, Adisat Semenitsch, Dela Dabulamanzi, Herald Effenberg, Oliver Dupont, Jean-Philippe Adabra, …