Endlich Weihnachten – das Fest der Liebe und Verheißungen ist auch bei zwei Pariser Familien in vollem Gange.

Doch statt behaglichen Beisammenseins am reichlich gedeckten Tisch entwickelt sich ein rasantes Rein und Raus auf den heimischen Balkonen. Sich ruhig zu versammeln, ist einfach zu viel verlangt, wenn die Oma sich am Piercing des Enkels verletzt, die Schwester schon den dritten Christophe in Folge mit nach Hause bringt, der Arzt ein Fleischer ist, auf den falschen Weihnachtsmann ein echtes Christkind folgt und so fort. Am Ende ist jede Generation einmal durch den Kakao gezogen und nach der Fahrt durch familiäre Abgründe tut sich dann doch noch die Stille Nacht auf.

Gilles Dyrek komponiert mit diesem Stück eine sprachliche Sinfonie, bei dem die sechsköpfige Besetzung beide Familien spielt und mit witzigen und rasanten Dialogen brillieren kann. 1966 in Paris geboren, erhielt Dyrek seine Ausbildung an der École National Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre. Bereits seine ersten Stücke „L‘éléfant s'enferme dans la salle de bain pour jouer avec les robinet“ und „Le Projet Titre Provisoire“ wurden in Frankreich erfolgreich aufgeführt. Seine Komödie „Venise sous la neige“ (Venedig im Schnee) wurde im deutschsprachigen Raum bereits von über 30 Theatern gespielt (in Aalen 2017, Regie: Tina Brüggemann) und seine Familien-Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ ist (nicht nur) zur Weihnachtszeit ein Klassiker.