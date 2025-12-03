Weihnachten auf dem Kirchplatz

Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz – Winterspaß für die ganze Familie!

Eislaufen, genießen, gemeinsam feiern.

Der Balinger Kirchplatz wird in der Adventszeit 2025 zum stimmungsvollen Treffpunkt für alle Generationen. Vom 3. Dezember bis zum 21. Dezember 2025 erwartet Besucherinnen und Besucher eine Kunsteisbahn mitten in der Innenstadt, die zum sportlichen Vergnügen, geselligen Beisammensein und gemütlichem Verweilen einlädt.

Ob Familienausflug, Treffen mit Freunden oder kleine Pause beim Stadtbummel oder das Treffen vor der eigentlichen Weihnachtsfeier – die Kunsteisbahn bietet den idealen Ort, um den Eiszauber in Balingen zu genießen.

Vereine aus Balingen und unseren Stadtteilen sorgen für eine herzliche Bewirtung mit winterlichen Spezialitäten, süßen Versuchungen und heißen Getränken.

Durch den neuen Standort auf dem Kirchplatz rückt das winterliche Treiben noch näher ins Herz der Stadt – für mehr Atmosphäre, mehr Begegnung und mehr Weihnachtsfreude.