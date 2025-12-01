Weihnachten ganz nach Ihrem Geschmack

Tauchen Sie ein in die festliche Magie des Weihnachtszaubers im Panoramahotel Waldenburg – hoch über den Dächern, wo Lichterglanz und kulinarische Raffinesse sich zu einem ganz besonderen Erlebnis vereinen.

Weihnachtsbrunch | 11:00 – 14:00 Uhr

Starten Sie den Festtag ganz entspannt mit unserem liebevoll angerichteten Weihnachtsbrunch. Freuen Sie sich auf eine Vielfalt an warmen und kalten Köstlichkeiten – von feinen Frühstücksklassikern über saisonale Delikatessen bis hin zu süßen Versuchungen. Der Duft von Zimt, frisch gebackenen Brötchen und aromatischem Kaffee liegt in der Luft – und macht Weihnachten schon am Morgen zum Fest für die Sinne.

Weihnachtsmenü am Abend | ab 18:00 Uhr

Wenn der Tag sich langsam dem Abend neigt, erwartet Sie in stilvoller Atmosphäre unser festliches 3-Gang-Menü – liebevoll komponiert von unserem Küchenteam und begleitet von einem Glas erlesenem Winzersekt zur Begrüßung. Lassen Sie sich verwöhnen mit raffiniert zubereiteten Speisen, die traditionelle Aromen mit modernen Akzenten verbinden – für einen genussvollen Ausklang des Weihnachtstages.

Ob als genussvoller Tagesauftakt oder festlicher Abschluss: Schenken Sie sich und Ihren Liebsten wertvolle Zeit voller Geschmack, Wärme und weihnachtlicher Stimmung – wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heißen.

Tipp: Kommt auch gut als Geschenk zu Weihnachten an – Den Gutschein erhalten sie schnell und online