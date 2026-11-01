Weihnachten mit Daniel Hope

Ein festlicher Winterabend voller festlicher Klänge: Werke von Mozart und Vivaldi, die schönsten Stücke aus Tschaikowskys „Nussknacker“, Rachmaninows „Paganini-Variationen“ sowie beliebte deutsche und internationale Weihnachtslieder in stimmungsvollen Medleys wecken die Vorfreude aufs Weihnachtsfest. Strauss’ „Morgen!“ und Ennio Morricones unvergessliche Filmmusik aus „Cinema Paradiso“ sind fröhliche bunte Tupfer in der winterlichen Klanglandschaft.

Nach seinem großartigen Konzert im vergangenen Frühjahr freuen wir uns ganz besonders auf das Wiedersehen mit Daniel Hope, der zur Bereicherung dieses festlichen Abends die wunderbare Sopranistin Serena Sáenz und den charismatischen Akkordeonisten Martynas Levickis eingeladen hat.