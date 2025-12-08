Weihnachten mit Marc Marshall

In seinen Weihnachtskonzerten verbindet Marc Marshall bekannte, traditionelle und internationale Weihnachtslieder mit eigenen Kompositionen, Gedichten und Texten.

Für viele Konzertbesucher sind die besinnlichen und unterhaltsamen Weihnachtskonzerte eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit. Das Publikum feiert Marc Marshalls große, bundesweite Weihnachtstournee regelmäßig mit ausverkauften Konzertsälen und Kirchen.

Konzerte von Marc Marshall stehen für eine Mischung aus musikalischer Weltklasse und charmanter Moderation. Mit seiner wandelbaren Stimme transportiert der Bariton tiefgehende Emotionen, die direkt ins Herz gehen. Marc Marshall begeistert seit Jahrzehnten mit einfühlsamen Interpretationen bekannter Lieder, aber auch eigenen Kompositionen und zählt so zu den begehrtesten Sängern und Kreativen Deutschlands.