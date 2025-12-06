Weihnachten mit Marc Marshall

Marc Marshalls Weihnachtskonzerte stehen für eine Mischung aus bekannten, traditionellen und internationale Weihnachtsliedern, kombiniert mit eigenen Kompositionen, Gedichten und Texten.

Für viele Konzertbesucher sind die besinnlichen und unterhaltsamen Weihnachtskonzerte, die oft schon lange im Voraus ausverkauft sind, eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit. Das Publikum feiert die Konzerte von Marc Marshalls grossen Deutschland-Tourneen regelmässig mit Standing-Ovations.

Mit seiner wandelbaren Stimme transportiert der Bariton tiefgehende Emotionen, die direkt ins Herz gehen. Marc Marshall begeistert seit Jahrzehnten mit einfühlsamen Interpretationen bekannter Lieder, aber auch eigenen Kompositionen und zählt so zu den begehrtesten Sängern und Kreativen Deutschlands.

Durch seine starke Bühnenpräsenz und ungezwungene Art, mit dem Publikum zu interagieren, schafft der Entertainer mit Witz und Substanz eine unvergessliche Atmosphäre und Nähe zum Publikum. Er ist ein Künstler, der jedes Live-Konzert in ein einmaliges Erlebnis verwandelt. Dabei begleitet ihn abwechselnd sein Pianist, seine Band oder auch ein grosses Orchester. Kein Konzert ist wie das andere.

Die Presse ernannte ihn begeistert zum Meister der Töne. Wo seine Stimme erklingt, öffnen sich die Herzen der Menschen. Diese Stimme berührt, sie erzählt Geschichten.