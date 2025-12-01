„Weihnachten mit Schuss“ - Musikalisch-literarische Christmas Crime Stories - zum totlachen komisch!

Im nagelneuen Programm lassen es der „Detektiv & das Saxophon“, alias Jo Jung, Ruth Sabadino & Boogaloo, wieder ordentlich knallen!

Mit Saxophon, Orgel und Schlagzeug bewaffnet, wird musikalisch scharf geschossen und fernab aller ausgetretenen Weihnachtssongs, tüchtig eingeheizt.

Der durch Film, Fernsehen und Radio bekannte Schauspieler und Sprecher Jo Jung, liefert dazu mit seiner markanten Stimme eindeutig hinterhältige Texte zum Fest der Liebe. Facettenreich und mitreißend gelesen, jongliert er mühelos mit allerlei Dialekten und lässt gestenreich die Geschichten zu wahrem Leben erstehen.

Weihnachtszeit, oh Du heimliche Zeit !

Nach dem kollektiven singen fröhlicher Lieder in Moll, gilt es einige Fälle zu knacken: Wohin führt die rote Spur im Schnee und kam der Knall vom Sekt, oder …? Ein Fläschchen mit zweifelhaftem Inhalt und ein Weihnachtsmann auf Abwegen, Leichen unterm Baum und Engel ohne Flügel, verzwickte Verwechslungen uvm.

Dazu spielen die Saxophonistin Ruth Sabadino und ihre kriminelle Jazzband Boogaloo,

einen unerhört coolen Weihnachtsgroove, der Knecht Ruprecht mit den Stiefeln wackeln lässt. Im Ping Pong Stil werfen sich Text und Musik immer wieder die „Fälle“ zu, spielen dramatischen Wendungen und komischen Pointen entgegen und verbinden sich mit der unglaublich wandlungsfähigen Stimme von Jo Jung zu einem Gesamtkunstwerk.