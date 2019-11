Weihnachtliche Geschichten

Mit schönen in stimmungsvoller Atmosphäre lebendig präsentierten Geschichten rund um’s Fest wird die Vorweihnachtszeit so richtig heimelig. So pflegt auch die Tonne die wunderbare Tradition, den jedes Mal wieder neu zusammengestellten Geschichtenschatz an Adventsnachmittagen in besonderem Ambiente des eigens dekorierten Bühnenraums teilweise dialogisch vorzulesen.

Außergewöhnliche Erlebnisse, zauberhafte Begegnungen und unvergessliche Überraschungen rund um das Fest und all die Vorbereitungen, die betrieben werden, um es besonders schön zu machen, die hoch gesteckten Erwartungen und Wünsche sowie die kleinen oder auch größeren Katastrophen, über die sich hinterher umso schöner lachen lässt, spielen darin große Rollen wie auch verheißungsvolle Andeutungen, die die Spannung und Vorfreude auf das Fest noch ordentlich schüren: mal lustig, mal besinnlich, mal alt bekannt, aber immer wieder hörenswert oder auch ganz neu, schaffen sie mitten aus den hektischen Vorbereitungen der Adventszeit heraus ein entspanntes Erlebnis für die ganze Familie (ab 6 Jahren).