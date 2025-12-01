Weihnachtliche Geschichten

Spekulatius, Mandarinen und Punsch: Bei den "Weihnachtlichen Geschichten" im Tonnekeller dreht sich von den kulinarischen Leckerbissen bis hin zum Ambiente alles um das nahende Fest.

Denn die Adventszeit steckt voller Geschichten, die vom menschlichen Miteinander in diesen besonderen Tagen handeln und in denen mal Besinnliches, mal Lustiges, mal Altbekanntes, mal ganz Neues zusammenklingt. Es geht um Erwartungen und Wünsche, verheißungsvolle Andeutungen, Spannung und Vorfreude – aber natürlich auch um die damit einhergehenden kleineren und größeren Festtagskatastrophen.

Am 3. und 4. Advent 2025 stellt die Tonne eine Auswahl aus diesem reichen Geschichtenschatz zusammen und präsentiert sie im eigens dafür festlich dekorierten Tonnekeller im Spitalhof (Wilhelmstr. 71): in stimmungsvoller Atmosphäre, lebendig vorgetragen und teilweise dialogisch vorgelesen. Mit außergewöhnlichen Erlebnissen, zauberhaften Begegnungen und unvergesslichen Überraschungen schaffen diese immer wieder hörenswerten Texte ein entspanntes Erlebnis für die ganze Familie abseits der hektischen Feiertagsvorbereitungen (ab 6 Jahren).