Weihnachtliche Vorlesestunde

Altes Rathaus Künzelsau Hauptstraße 41, 74653 Künzelsau

Am 06. Dezember 2025 findet in der Stadtbücherei wieder eine Vorlesestunde zur Weihnachtszeit statt. Ob Geschichten mit Kamishibai vorgelesen werden oder ob es ein Bilderbuchkino gibt – lasst euch überraschen!

Die Vorweihnachtszeit steckt voller Überraschungen – seid gespannt auf den Nikolaustag in der Stadtbücherei! Verraten wird schon jetzt, dass es nach Punsch und Plätzchen duften wird.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Dauer ca. 1 Stunden.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de

