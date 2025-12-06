Weihnachtliche Vorlesestunde

Am 06. Dezember 2025 findet in der Stadtbücherei wieder eine Vorlesestunde zur Weihnachtszeit statt. Ob Geschichten mit Kamishibai vorgelesen werden oder ob es ein Bilderbuchkino gibt – lasst euch überraschen!

Die Vorweihnachtszeit steckt voller Überraschungen – seid gespannt auf den Nikolaustag in der Stadtbücherei! Verraten wird schon jetzt, dass es nach Punsch und Plätzchen duften wird.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Dauer ca. 1 Stunden.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de