Weihnachtlicher Adventsmarkt

bis

Seniorenstift Schillerhöhe Marbach Steigäckerstraße 3, 71672 Marbach am Neckar

Unter dem Motto "entdecken, erleben, bescheren" findet der "Weihnachtliche Adventsmarkt" im November statt.

Angeboten werden u.a. Holzarbeiten, Schönes aus Filz, weihnachtliche Dekoration, Schmuck, Filethäkelarbeiten, Kerzen, Handgestricktes, selbstgemacht Marmelade, Gebäcke und Liköre.

Die Künstler stammen aus der Region um Marbach, aber auch die hauseigene Hauswirtschaft und der Soziale Dienst haben sich einiges einfallen lassen.

In der Weihnachtsmarkthütte auf dem Hof gibt es leckere Würste vom Grill, Waffeln, Glühwein und Punsch. Die Cafeteria verwöhnt mit einem reichhaltigen Kuchen- und Kaffeeangebot.

Eintritt frei

