Weihnachtlicher Kneipenchor

7. Singen für Alle mit Bärbel Schmid im Wohnzimmer Schorndorf.

Advent! Die Zeit des Beisammenseins und gemeinsamen Singens. Am 16. Dezember 2025 lädt Musikerin Bärbel Schmid ein, mit ihr in weihnachtlich dekoriertem Ambiente zu singen. Die Liedtexte werden an die Wand gebeamt. Gesungen wird alles, was einem zu Glitzer, Geschenke und Glühwein einfällt. Das gemeinsame Singen ist ebenso für geübte ChorsängerInnen, für Familien, für Cliquen aber auch für unerfahrene SängerInnen geeignet. Motto des Abends: „Kommt und singt, als würde euch keiner zuhören!“ Tickets über das WhatsApp-Konto von ‚Die Schatzkiste e.V.‘ unter 0150 9049 77648. Die Einnahmen durch den 5€ Verzehrbon, fließen in die Sozialprojekte von ‚Die Schatzkiste e.V.‘ Für die Musikerin geht der Hut herum.