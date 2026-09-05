Genussmarkt „Wilde Sau & Wein“ in Güglingen

Am Sonntag, 18. Oktober 2026, 11.00 bis 18.00 Uhr, veranstalten wir in Güglingen einen regionalen Genussmarkt. Sonderthema wird dabei „Wilde Sau & Wein“ sein. Dazu gesellen sich ein verkaufsoffener Sonntag und ein buntes Rahmenprogramm.

Partner sind der Naturpark Stromberg-Heuchelberg, die Stadt Güglingen sowie das vom Land Baden-Württemberg geförderte Projekt „Wilde Sau“(www.wilde-sau.net)

Ort der Veranstaltung werden die Herzogskelter und der Deutsche Hof mit Weinbrunnen und Kastanienhof in Güglingens Innenstadt sein.

Wer mitmachen möchte, kann uns gern per Mail über anmeldung@gueglingen.de schreiben.