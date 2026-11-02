Weihnachtliches Gospelkonzert mit Oliver Schott feat. The Golden Gospel Choir

Gospelkonzert mit Oliver Schott feat. The Golden Gospel Choir.

Vier Tage vor Weihnachten verwandelt Oliver Schott feat. The Golden Gospel Choir die Meiser Congress Plaza in Dinkelsbühl in einen besonderen Konzertabend, der ganz im Zeichen der Adventszeit steht. Freuen Sie sich auf bekannte Gospelklassiker, emotionale Balladen und eine festliche Atmosphäre, die Sie auf Weihnachten einstimmt. Dieses Weihnachtskonzert in Dinkelsbühl wird zu einem musikalischen Highlight, das die Vorfreude auf Weihnachten intensiv werden lässt.

Sparen Sie im Vorverkauf und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für eine schöne Weihnachtszeit.

Einlass ab 19:00 Uhr | Beginn 20:00 Uhr – 22.30 Uhr