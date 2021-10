Bei der Prickeltechnik stechen wir mit speziellen Nadeln Löcher in Papier, so dass kleine Lichtpunkte entstehen. Wir malen zuerst Bilder für die Adventszeit und dann prickeln wir die Lichtlöcher in die Bilder – passend zur Zeichnung. Daraus zaubern wir ein Fensterbild oder ein Windlicht.

Leitung: Uta Schock

Kursnr.: K18