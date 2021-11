Weihnachtliches Upcycling mit Papier & Co.

In der Reihe Nachhaltigkeit im Alltag Werbeprospekte, Klopapierrollen oder Milchkartons – aus scheinbarem Müll lassen sich tolle Geschenke, Verpackungen und Weihnachtskarten gestalten! Und das Beste daran: Sie sind selbstgemacht, (fast) kostenlos und etwas ganz Persönliches. Haben auch Sie genug vom Konsum-Wahnsinn an Weihnachten? Möchten Sie dieses Jahr mit Ihren Geschenken einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten? Oder brauchen Sie einfach noch eine nette Kleinigkeit, die von Herzen kommt?Gemeinsam testen wir neue Ideen und tauschen bewährte Beispiele miteinander aus. Am Abend gehen Sie mit fertigen Ergebnissen und Anregungen für weitere Projekte nach Hause. Referentinnen: Rebecca Bärtle, Erwachsenenbildnerin, Leiterin keb Göppingen; Maria Skaroupka-Liesche, Lehrerin, Vorstandsmitglied keb Göppingen Corona-Alternative: Falls ein Präsenzangebot nicht möglich ist, findet die Veranstaltung online statt. Angemeldete Teilnehmende werden natürlich informiert. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage!

Anmeldung: bis Mittwoch, 24. November 2021 über unser Anmeldeformular unter https://keb-goeppingen.de/programm/anmeldeformular/Kosten: kostenlos, wir freuen uns über einen freiwilligen Teilnahmebeitrag