Am Donnerstag, 18.12.2025, bieten wir Ihnen einen ganz besonders festlichen Abend im Friedrichsbau Varieté: Das Weihnachts-Galadinner mit kulinarischen Köstlichkeiten und der fabelhaften 20er Jahre-Revue „Varieté Größenwahn“.

Ab 18.00 Uhr steht Ihnen das Parkhaus der Mercedes Benz Bank zur Verfügung. Alternativ berechtigt Ihre Eintrittskarte zur bequemen Hin- und Rückfahrt zu uns mit allen VVS-Verkehrsmitteln.

Ab 18:10 Uhr ist das Foyer für Sie geöffnet. Nachdem Sie Jacken und Mäntel an der Garderobe abgelegt haben, bitten wir Sie zum Sektempfang mit Schmücker Saveur blanc oder Orangensaft an einem der reservierten Stehtische oder an Ihren Plätzen in den Theatersaal.

Ab 18:30 Uhr begleiten wir Sie und Ihre Gäste zu Ihrem Bereich in den Varieté-Saal. Am Platz wartet bereits ein Gruß aus der Küche auf Sie.

Bei stimmungsvoller Musik im Hintergrund werden Sie vom charmanten Servicepersonal der Schmücker Gastronomie betreut, welches Ihre Getränkewünsche a là Carte aufnehmen wird.

Um 19:00 Uhr eröffnen wir den Abend mit unserer Show, die in mehreren Akten gezeigt wird. Dazwischen werden Sie mit verschiedenen Gängen kulinarisch mit einer köstlichen Vor- und Hauptspeise sowie einem leckeren Dessert verwöhnt. Nach dem großen Showfinale können Sie den Abend noch bis 23.00 Uhr in aller Ruhe ausklingen lassen.