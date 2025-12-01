Weihnachts-Improshow mit den Charmeützels

Kurz vor Weihnachten beschenkt die Nürtinger Impro-Theatergruppe Charmeützel ihre Zuschauer traditionsgemäß mit einem Reigen ihrer liebsten Spiele.

Im Rahmen ihrer Weihnachtsshow geben sich die Mimen mitunter freudig der Lächerlichkeit preis, nur um ihr Publikum zum Lachen zu bringen. Darüber hinaus gibt es für dieses auch handfeste Geschenke. Impro-Theater heißt, auf Zuruf des Publikums werden Szenen spontan gespielt. So lässt sich den mitunter allzu trauten Weihnachtstagen heiter lächelnd entgegensehen!