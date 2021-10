Weihnachts-Nightshopping 2021

Die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und welche Zeit steht besser für diese Art des angenehmen Wartens als die Adventszeit? Lichterketten erstrahlen an den Bäumen in der Innenstadt. Die Geschäfte dekorieren ihre Schaufenster mit weihnachtlichen Motiven und am ersten Adventswochenende bietet der Heilbronner Handel bei einem Nightshopping die Möglichkeit, entspannt und losgelöst vom Alltag die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

Die Geschäfte der Heilbronner Innenstadt haben an diesem Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Der Einzelhandel wartet mit besonderen weihnachtlichen Aktionen auf. Außerdem gibt es extra an diesem Tag großzügige Rabatte.