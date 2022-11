Weihnachts Zauber

Die Organisation oblag dabei Beatrix Wendt.

Gemeinsam Gutes tun! Weihnachtsmarkt mit viel Herz in LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Idee entsprang Beatrix Wendt an einem lauen Sommerabend. Die Geschäfstinhaberin der „Beauty- Lounge“ in Lauda saß mit Monika Michel vor ihrem jeweiligen Kosmetikstudio in der Rathausstraße und machten sich Gedanken über die diesjährige Weihnachtsdeko vor ihren Geschäften. Da Weihnachten ein Fest der Kinder ist, waren sich beide bald einig, die Weihnachtswünsche von Kindern aus Familien mit geringerem Einkommen zu erfüllen. Schnell waren 12 Freiwillige gefunden die sich seither für die gute Sache ans Werk machten. Die Organisation oblag dabei Beatrix Wendt. Als hilfreich empfindet sie die tatkräftige Unterstützung durch Monika Michel (Kosmetikpraxis), Michael Spies (Becksteiner Winzer), Alexander Resch (KINGKONG werbefabrik) und Maximilian Bauer (Bauer‘s Brotzeit). Auch die Stadt Lauda-Königshofen mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun ebnete ihr den Weg, um das Projekt umzusetzen.

Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder wurden allein durch Kunden finanziert. Insgesamt konnten so 104 Wünsche von bedürftigen Kindern aus der Region erfüllt werden. Zudem ist für den gesamten Dezember ein „Weihnachtszauber“ mit Glühwein, Punsch, Gebäck und Gegrilltem geplant. Dazu soll das gesamte Areal in der Rathausstraße 33 in eine einzigartige Winterlandschaft aus Weihnachtsbäumen, Lichtern und Hütten verwandelt werden. Verkauft wird u.a. selbstgemachte Marmelade und selbstgebackene Plätzchen. Für jeden Tag konnten ehrenamtliche Personen, Prominente, Musiker und Vereine gewonnen werden, um ein vorweihnachtliches Programm auf die Beine zu stellen.

Hier ein Auszug aus dem Programm (zum Redaktionsschluss noch nicht vollständig geplant:Zum Beispiele werden Weihnachtsgeschichten zu hören sein, unter anderem vorgetragen von Pfarrer Stefan Märkl (14. 12.) und Dr. Lukas Braun (6.12.). Musikalische Auftritte umrahmen im Hof: Rudi Wartha mit Kinderchor und June und Leo. Das Besondere: Der Verkaufserlös aus dem „Weihnachtszauber“ geht an Einrichtungen, die sich für die Belange von bedürftigen Kindern einsetzen. „Alles in allem, war es viel Arbeit“, so Beatrix Wendt. „Aber es hat sich gelohnt.“ INFO: Der „Weihnachtszauber“ findet vom 1. - 24. Dezember in der Rathausstraße 33, 97922 Lauda statt. Mo-Fr von 17-18 Uhr und Sa/So 17-19 Uhr