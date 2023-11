Weihnachtsaktion

Liebe Kinder der Gemeinde Rosenberg, das Christkind hat uns auch dieses Jahr um Hilfe gebeten. Corona ist leider noch allgegenwärtig und deshalb wurden wir gefragt, ob wir den Kindern bis 10 Jahre eine Freude machen können.

Alle Kinder, die bis zum Sonntag, 05.12.2023 ein selbstgemaltes Bild (egal ob von Weihnachten oder der Feuerwehr) mit ihrem Namen, Adresse und Alter in den Briefkasten an den Feuerwehrhäusern in Hirschlanden oder Sindolsheim, am Dorfladen oder am Rathaus Rosenberg geworfen haben, erhalten eine kleine Überraschung vom Christkind. Die jeweilige Feuerwehr-Abteilung (Jugendfeuerwehr) wird die Überraschung mit dem Feuerwehrauto zu euch nach Hause bringen.

Wir hoffen, dass wir euch so eine kleine Freude bereiten können.

Eure Jugendfeuerwehren der Gemeinde Rosenberg (Rosenberg / Hirschlanden / Sindolsheim)