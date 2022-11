Ho-Ho-Ho! Die Nikolaus-Werkstatt öffnet ihre Türen

In der Region herrscht weihnachtliche Stimmung. Familien basteln Adventskränze, schmücken ihre Fenster und Kinder stellen ihre Stiefel vor die Tür. Passend zum Nikolaustag öffnet im Audi Forum Neckarsulm eine zauberhafte Nikolaus-Werkstatt.

Bevor das große Basteln beginnt, singen die Kinder gemeinsam Weihnachtslieder. Nun heißt es, ran an die Holzbausätze und basteln, was das Zeug hält! Die Kinder stecken verschiedene Holzbauteile wahlweise zu einem Schneemann oder Weihnachtsbaum zusammen. Heraus kommt ein weihnachtlicher Teelichthalter, den die Kids nach ihren Vorstellungen bemalen können. Hier ist alles möglich, denn der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Währenddessen lauschen die Kinder gespannt einer zauberhaften Weihnachtsgeschichte. Natürlich dürfen die Kinder die bemalten Schneemänner und Weihnachtsbäume mit nach Hause nehmen, in die Fenster stellen oder an ihre Liebsten verschenken. Wer weiß, vielleicht kommt auch der Nikolaus vorbei. Die Werkstatt eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Bitte auf entsprechende Kleidung achten!