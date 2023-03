Bei der Werkstatt für junge Technik-Talente beschäftigen sich die Kinder mit der Funktionsweise einer Solarzelle, um anschließend selbst einen Solar-Racer zu bauen.

Das Audi Forum Neckarsulm bietet in Kooperation mit dem Verein „Faszination Technik“ interessante Workshops für Ihre Kids in den Osterferien an. Wie wird aus Sonne elektrischer Strom? Und wie können damit Fahrzeuge angetrieben werden? Im ersten Workshop „Solarpower – mit Sonne on Tour“ gehen Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren genau diesen spannenden Fragen auf den Grund. Anfangs beschäftigen sich die Kinder mit der Funktionsweise einer Solarzelle, um anschließend selbst einen Solar-Racer zu bauen.