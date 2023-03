Das „Geheimnis" des Papiers

Wie wird Papier traditionell hergestellt? Im Audi Forum Neckarsulm gehen Kinder den Geheimnissen einer alten Handwerkskunst auf den Grund und schöpfen ihr eigenes Papier.

An zwei Tagen in den Osterferien lädt das Audi Forum Neckarsulm Kinder zum gemeinsamen Papier herstellen ein. Vom Anmischen der sogenannten „Pulpe“ bis zum fertigen Papier erlernen die Kinder das alte Handwerk. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – ob in bunten Farben oder mit Blumen und Blütenblättern verziert – die Kids können sich individuell entfalten. Um eine weitere Verwendung von geschöpftem Papier kennenzulernen, dürfen die Kinder Saatpapier herstellen. Die kleinen Gärtner_innen pflanzen es anschließend in einen Topf und bewundern mit etwas Geduld dann zuhause die eigene Pflanze. Die selbstkreierten Kunstwerke werden selbstverständlich mit nach Hause genommen und können als Brief-, Post- oder Geschenkkarte an die Liebsten verschenkt werden. Die Kreativ-Werkstatt eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Bitte auf entsprechende Kleidung achten!