Bei der Werkstatt für junge Technik-Talente beschäftigen sich die Kinder mit der Fortbewegung abseits von vier Rädern und bauen selbstständig ein Luftkissenfahrzeug.

Das Audi Forum Neckarsulm bietet in Kooperation mit dem Verein „Faszination Technik“ interessante Workshops für Ihre Kids in den Osterferien an. Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren erhalten im Workshop „HoverCraft – auf Luft unterwegs“ Einblicke in die Fortbewegung abseits von vier Rädern. In gemeinsamer Arbeit mit Expert_innen erproben die Kinder ihr handwerkliches Geschick und bauen selbstständig ein Luftkissenfahrzeug. Dabei erfahren die jungen Technik-Talente mehr über Mobilität und bekommen Einblicke in den Einsatz solcher Schwebefahrzeuge.