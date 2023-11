Weihnachtsbäckerei für Kinder

In der hauseigenen Weihnachtsbäckerei des Audi Forum kneten die Kinder den Plätzchenteig, rollen ihn aus und zaubern duftende Plätzchen auf das Blech.

Draußen wird es immer kälter, die Tiere im Wald bauen sich einen Unterschlupf für den Winter, in den Häusern knistert das Feuer der Kaminen und im Audi Forum Neckarsulm duften die kunterbunt dekorierten Plätzchen der Kinder. Es herrscht ein buntes Treiben, wenn die Kinder die verschiedensten Weihnachtsplätzchen ausstechen und mit essbaren Perlen, Streuseln oder auch Zuckerguss dekorieren. Der Kreativität sind dabei keine Grenze gesetzt und auch die Vorfreude auf Weihnachten steigt ins Unermessliche. Als Highlight „lackieren“ die Kinder ihren eigenen essbaren Audi und dekorieren ihn mit allerlei Zuckerperlen und essbarer Dekoration- dieses „Sondermodell“ gibt es so kein zweites Mal. Die Kinder nehmen die kleinen Leckereien im Anschluss an die Weihnachtsbäckerei mit nach Hause oder vernaschen sie direkt auf dem Heimweg. Die Weihnachtsbäckerei ist für Kinder ab 6 Jahren. Bitte auf geeignete Kleidung achten.