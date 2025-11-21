Weihnachtsbasar im Kulturforum

Selbstgebasteltes und Kunsthandwerk

bis

Kulturforum Bad Mergentheim Hans-Heinrich-Ehler-Platz 35, 97980 Bad Mergentheim

Die Stadtverwaltung Bad Mergentheim organisiert  wieder den traditionellen Weihnachtsbasar im Kulturforum. Das ganze Wochenende über präsentiert sich der Bürgersaal seinen Besuchern in vorweihnachtlichem Licht.

Sich vom Glanz schmuckvoller Dekorationen einfangen lassen oder den Blick auf das traumhaft gestaltete Sortiment zu werfen -  der Weihnachtsbasar ist der Treffpunkt für alle, die ein Herz für selbstgebastelte und individuelle Geschenkideen haben. Die gute, alte Handarbeit erlebt hier ihre Renaissance.

Mit selbstgebackenen Kuchen und Torten ist die Mini-Cafeteria, bewirtet vom TV MGH - Abt. SchwimmSport, wieder ein beliebter Anziehungspunkt. In gemütlicher Atmosphäre kann man hier eine kleine Pause einlegen.

Öffnungszeiten:

Fr. & Sa. 10:00 – 17:00 Uhr, Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr

Info

Märkte
bis
