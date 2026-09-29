Die Stadtverwaltung Bad Mergentheim organisiert wieder den traditionellen Weihnachtsbasar im Kulturforum. Das ganze Wochenende über präsentiert sich der Bürgersaal seinen Besuchern in vorweihnachtlichem Licht.

Sich vom Glanz schmuckvoller Dekorationen einfangen lassen oder den Blick auf das traumhaft gestaltete Sortiment zu werfen - der Weihnachtsbasar ist der Treffpunkt für alle, die ein Herz für selbstgebastelte und individuelle Geschenkideen haben. Die gute, alte Handarbeit erlebt hier ihre Renaissance.

Die Minicafeteria gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Weihnachtsbasars. Mit selbstgebackenen Torten und Kuchen ist diese wieder ein beliebter Anziehungspunkt in gemütlicher Atmosphäre.

Öffnungszeiten:

Freitag & Samstag: 10:00-17:00 Uhr

Sonntag: 11:00-17:00 Uhr