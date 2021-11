Weihachtsbiergarten Weihnachtsbiergarten

Ein Biergarten in der Adventszeit? Passt das? Wir sagen das passt!

Mit der dekorierten Schirmbar im Mittelpunkt, umringt von geschmückten Bäumchen und Lichterglanz, versetzen wir euch in unserem Weihnachtsbiergarten in Feststimmung.

Geöffnet haben wir ab dem 18.11., von Donnerstag bis Samstag ab 12 Uhr und sonntags ab 11 Uhr.

An den ersten beiden Adventwochenenden (26.11.-28.11. und 03.12.-05.12.) laden wir euch zusätzlich ein, unseren romantischen Adventsmarkt zu besuchen.

An diesen Terminen könnt ihr bei Einbruch der Dämmerung, mit einer Tasse Glühwein in der Hand, unsere 3D Illumination an der Burgmauer bewundern. Spätestens dann, ist das Weihnachtsfeeling garantiert.

Am letzten Adventswochenende (18.12.-19.12) taucht die Burg nochmal tief in vergangene Tage ein und öffnet die Tore für den mittelalterlichen Adventsmarkt. Achtung, an diesem Wochenende müsst ihr mit einem kleinen Obolus für den Eintritt rechnen.

Reservierungen nimmt unser Schirmbarteam gerne entgegen. Ab 10 Personen könnt ihr euch für eure Weihnachtsfeier, oder auch einfach zum Beisammensitzen eine gemütliche Nische reservieren. Tel: 07131 9770 105 oder unter biergarten@burg-stettenfels.de

Also los geht’s, Ho Ho Holt euch ein Bier, wir freuen uns auf euch!