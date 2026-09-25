It’s beginning to look a lot like christmas…

Und wir freuen uns schon jetzt auf die vorweihnachtliche Stimmung bei uns auf dem Burggelände!

Ab dem 28.11. starten wir in die schönste Zeit des Jahres. Mit der dekorierten Schirmbar im Mittelpunkt, umringt von geschmückten Bäumchen und Lichterglanz, versetzen wir euch in unserem Weihnachtsbiergarten in Feststimmung.

Geöffnet haben wir ab dem 27.11. Freitags ab 16.00 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen ab 12 Uhr. Ausnahmen sind der 24.12. & 31.12.

Am ersten Adventwochenende (28.11.-30.11.) laden wir euch zusätzlich ein, unseren romantischen Adventsmarkt zu besuchen.

Am 4. Advent ist der Besuch auf dem Gelände Eintrittspflichtig (Mittelalterlicher Adventsmarkt)

Reservierungen nimmt unser Schirmbarteam gerne entgegen. Ab 10 Personen könnt ihr euch für eure Weihnachtsfeier, oder auch einfach zum Beisammensitzen, zum Beispiel bei einem Käsefondue.

Tel: 07131 9770 105 oder unter biergarten@burg-stettenfels.de

Ab dem 18.12. hat der Weihnachtsbiergarten immer parallel zur Veranstaltung: Illuminights geöffnet.

Also los geht’s, Ho Ho Holt euch ein Bier, wir freuen uns auf euch!