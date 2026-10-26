Weihnachtsessen im Festsaal

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Hoftheater Öhringen Uhlandstraße 25, 74613 Öhringen

Lassen Sie sich verwöhnen bei einem festlichen Weihnachtsbuffet mit Ihren Lieben.

Einlass und Speisen inkl. Aperitif 

Am 24.12. bleibt unser Restaurant Geschlossen

Info

Hoftheater Öhringen Uhlandstraße 25, 74613 Öhringen
Essen & Trinken

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