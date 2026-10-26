Weihnachtsessen im Festsaal

Lassen Sie sich verwöhnen bei einem festlichen Weihnachtsbuffet mit Ihren Lieben.
Einlass und Speisen inkl. Aperitif
Am 24.12. bleibt unser Restaurant Geschlossen
Info
Hoftheater Öhringen Uhlandstraße 25, 74613 Öhringen
Essen & Trinken
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Hoftheater Öhringen Uhlandstraße 25, 74613 Öhringen
Lassen Sie sich verwöhnen bei einem festlichen Weihnachtsbuffet mit Ihren Lieben.
Einlass und Speisen inkl. Aperitif
Am 24.12. bleibt unser Restaurant Geschlossen
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