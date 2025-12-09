Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber*

Karin Pfisterer gibt uns einen Einblick ins Leben der Frau von den Pharaonen bis heute.

Die Geschichte ist ohne die Frauen undenkbar und trotzdem wurden und werden heute noch immer wieder systematisch unterdrückt.

An diesem Abend findet im Anschluss auch unsere Weihnachtsfeier statt.

Anmeldungen bei Kerstin Mönch unter Telefon 07946-3141 oder per WhatsApp.

Wir freuen uns auf gesellige und unterhaltsame Abende, Gäste sind bei uns❤️ herzlich❤️ willkommen.

Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. statt.