Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber*

bis

Weingut Schwab Wassergasse 2, 74626 Dimbach

Karin Pfisterer gibt uns einen Einblick ins Leben der Frau von den Pharaonen bis heute.

Die Geschichte ist ohne die Frauen undenkbar und trotzdem wurden und werden heute noch immer wieder systematisch unterdrückt.

An diesem Abend findet im Anschluss auch unsere Weihnachtsfeier statt.

Anmeldungen bei Kerstin Mönch unter Telefon 07946-3141 oder per WhatsApp.

Wir freuen uns auf gesellige und unterhaltsame Abende, Gäste sind bei uns❤️ herzlich❤️ willkommen.

Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. statt.

Info

Weingut Schwab Wassergasse 2, 74626 Dimbach
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber* - 2025-12-09 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber* - 2025-12-09 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber* - 2025-12-09 19:00:00 Outlook iCalendar - Weihnachtsfeier mit Vortrag *Fromme Frauen – Rebellische Weiber* - 2025-12-09 19:00:00 ical

Tags