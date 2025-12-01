Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends

Weihnachtsgala 2025

Zambaioni begeistert jedes Jahr zahlreiche Zuschauer*innen mit dynamischer Artistik, feinem Humor und kreativen Ideen in der Zirkusmanege. Kurz vor Weihnachten laden kleine und große Artist*innen & besondere Gäste zu einem zauberhaften Abend mit künstlerischen Überraschungen ein!

Die Einnahmen der Gala fließen vollständig in die Umsetzung des Projektes Zirkushaus: In der Tübinger Südstadt sollen inklusive Räume für Begegnung, Bewegung und kulturelles Miteinander entstehen.

Moderiert wird der Abend von Dieter Baumann – ein unvergesslicher Abend, der nicht nur unterhält, sondern auch eine schöne Gelegenheit bietet, Freude zu verschenken und gleichzeitig ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen.