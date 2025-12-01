Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends

bis

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Weihnachtsgala 2025

Zambaioni begeistert jedes Jahr zahlreiche Zuschauer*innen mit dynamischer Artistik, feinem Humor und kreativen Ideen in der Zirkusmanege. Kurz vor Weihnachten laden kleine und große Artist*innen & besondere Gäste zu einem zauberhaften Abend mit künstlerischen Überraschungen ein!

Die Einnahmen der Gala fließen vollständig in die Umsetzung des Projektes Zirkushaus: In der Tübinger Südstadt sollen inklusive Räume für Begegnung, Bewegung und kulturelles Miteinander entstehen.

Moderiert wird der Abend von Dieter Baumann – ein unvergesslicher Abend, der nicht nur unterhält, sondern auch eine schöne Gelegenheit bietet, Freude zu verschenken und gleichzeitig ein gemeinnütziges Projekt zu unterstützen.

Info

Sudhaus
Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen
Kinder & Familie, Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-19 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-19 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-19 19:00:00 Outlook iCalendar - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-19 19:00:00 ical
bis
Google Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-20 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-20 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-20 19:00:00 Outlook iCalendar - Weihnachtsgala 2025 Zambaioni & friends - 2025-12-20 19:00:00 ical

Tags